В крупнейшей оппозиционной партии Германии призвали к 'умеренности' в вопросе поставки самолетов Украине

В крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС/ХСС выступили против предоставления истребителей Украине. Там считают, что дебаты относительно поставок боевых самолетов должны проходить "умеренно".

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С соответствующим заявлением выступил парламентский секретарь депутатов Бундестага из фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай в эфире телеканала NTV. По его словам, на данный момент в Украину не должны поступать западные истребители.

"Ни одна страна в мире не поставляет самолеты в Украину, и я также очень за то, чтобы эти дебаты проводились умеренно и целенаправленно", – заявил Фрай.

Он также добавил, что "не стал бы проводить там никаких красных линий", но сейчас об этом точно не идет речи.

Кроме того, депутат назвал истребители "системами вооружения, которые по-разному оцениваются с точки зрения качества" и с которыми нужно быть "осторожными".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против передачи Украине истребителей. О невозможности таких поставок также заявлял президент США Джо Байден.

В то же время после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер Британии Риши Сунак заявил, что в стране начнут подготовку украинских пилотов, которая станет первым шагом к передаче истребителей.

А секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина ждет поставки истребителей F-16. По его словам, они будут на повестке дня на новом "Рамштайне".