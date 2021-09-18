В последние годы не раз и не два приходилось остановиться и осмотреться по сторонам, фиксируя самые злободневные темы, и практически каждая из них, при ближайшем рассмотрении, оказывалась какой-то плотно скрученной связкой абсурда. Самое же поразительное в этом то, что абсурд этот давно не маскируется и находится у всех на виду.

Так, прямо сегодня МИД РФ выпустил что-то, наподобие пресс-релиза, посвященного 82-й годовщине нападения совка на Польшу, в котором эта захватническая война, которую совок вел с Германией против Польши, снова названа "освободительным походом". Это после того, как буквально всему миру известно, что это было, как и почему. Тем не менее, в пресс-релизе выражается недоумение тем, что Польша стирает любые совковые следы этой оккупации и что не признает сей факт освобождением.

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Это не просто абсурд, а дикая дичь, которая после развала совка слегка скинула обороты и особенно не попадалась на глаза и вот теперь – все началось сначала, но в куда худшем виде. Москва пытается сделать вид, что действительно не понимает, почему в Польше ее так ненавидят за "освобождение" 1939 года. Польский институт памяти, в пику московским пропагандистам, сделал собственный доклад, где разложил все по хронологии, с именами, конкретными местами и количеством уничтоженных большевиками польских граждан. Причем, делается это настолько прямым текстом, что в который раз возникает вопрос о том, что в Нюрнберге была допущена чудовищная ошибка, когда был осужден только один агрессор из двух, развязавших Вторую Мировую войну.

Между прочим, на сайте российского МИД имеется просто огромное "расследование" по поводу украинских "националистов", которые тоже, на вкус Кремля, все делают неправильно и назло Москве и почему-то не хотят признавать такого же "освобождения", как и в Польше. И это при том, что нам с огромным трудом и жертвами удалось остановить волну еще одного такого "освобождения" прямо сейчас. А ведь они действительно называют оккупацию части Донбасса и аннексию Крыма – освобождением!

И так – за что ни возьмись, от "освобождений" и "миротворцев" под флагом аквафреша, до пандемии, перевернутой вверх дном, и газовой войны. Кстати, здесь абсурд настолько отборный, что неизвестно, с какой стороны его лучше начинать отгребать. В который раз описывать суть этого масштабного явления нет смысла, а следует обратить внимание на "свежую" инициативу нескольких стран для того, чтобы выяснить суть этого явления. По этому поводу слегка встревожилась российская пресса, которая написала примерно такое.

"Группа депутатов Европарламента обратилась в Еврокомиссию с ходатайством о начале антимонопольного расследования против "Газпрома" в связи с ситуацией на газовом рынке ЕС, где цены взлетели на 300% с начала года. 40 европарламентариев из Польши и стран Балтии призывают расследовать действия "Газпрома" на предмет нарушения антимонопольного законодательства… Официальный представитель ЕК Арианна Подеста подтвердила получение письма и заверила, что ответ последует в установленном порядке… По мнению европарламентариев, действия "Газпрома" спровоцировали шок на европейском газовом рынке со взлетом цен почти до 1000 долларов за тысячу кубометров и рекордным повышением цен стоимости электроэнергии".

Здесь прекрасно все, начиная от стран, из которых эти 40 парламентариев, подписавших обращение. Энергетический шок поразил все европейские страны, но расследовать причины такого состояния, когда цены на ровном месте поднялись на 300%, потребовали депутаты только из Польши и стран Балтии. Из этого можно сделать вывод, что в остальных странах такое положение дел считают нормальным, либо там знают, почему так происходит и не видят смысла что-то расследовать.

Далее интересно то, куда подевалась цела шобла немецких политиков, во главе с Анжелой Меркель, которые пропихивали путинские проекты так, что аж лбы потели. Ведь это именно они утверждали, что путинские трубопроводы – чисто коммерческие проекты и что он – никак не сможет использовать их как рычаг давления. Мало того, сама канцлер била себя желтой пяткой в грудь, обещая в момент поставить Путина на место, если он только задумается использовать трубы как оружие. И вот он это сделал, а фрау Меркель – не видно и неслышно. Она – как суслик, которого не видно, но он – есть.

В этой ситуации можно нарыть абсурда на сто лет вперед, но вишней на торте является вот что. Парламентарии требуют расследования в отношении РФ, как монополиста на европейском рынке газа. 15 лет ЕС работала над законопроектами и принимала нормативно-правовые акты, которые должны были демонополизировать энергорынок ЕС и в первую очередь это касалось Газпрома, но фрау Меркель сделала все, чтобы вывести из-под них газовые проекты Кремля и тот воспользовался своим положением, в частности – в ущерб Германии, который уже исчисляется в миллиардах евро. Все очевидно и лежит на поверхности, но у дома Меркель нет машин с мигалками, ее не тащат в фургон с кандалами на руках. А в других местах – не пакуют ее подельников… Ну разве все это не абсурд?

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