В Кракове неизвестные разрисовали синей и желтой красками памятник Пилсудскому: в полиции заговорили о провокации. Фото

В ночь с 5 на 6 ноября в центре польского Кракова неизвестные повредили памятник Юзефу Пилсудскому и четверке легионеров. Вандалы разрисовали его в цвета перевернутого украинского флага и оставили записку на украинском языке "Польща не тільки для панів".

Об инциденте сообщило местное издание Wyborcza.pl. Отмечается, что полиция, прибыв на мест, обнаружила краску и баллончики с распылителем.

Также издание сообщило, что прохожий заявил о причастности украинцев к вандализму, однако местные правоохранители, не спешат делать таких выводов.

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"Вы не можете знать, чья это работа", – парировал один из них.

"У нас уже есть видеозаписи из камер наблюдения из нескольких мест. Благодаря этому можно будет точно определить, когда памятник был разрушен. Мы также ищем свидетелей", – сообщила заместитель инспектора полиции Катаржина Цисло.

В свою очередь представитель полиции Себастьян Глень, заявил, что если бы преступниками были украинцы, они не ошиблись бы, раскрасив цвета наоборот, поскольку знают свой национальный флаг.

"Мы подозреваем, что это скорее провокация. Кого-то явно волнует противостояние поляков и украинцев", – заявил он.

Возмущение актом вандализма в своем Twitter выразил заместитель мэра Кракова Анджей Кулиг.

"Это возмутительно и неприемлемо – надеюсь, полиция быстро найдет виновных. Коммунальные службы находятся на месте и ждут разрешения от правоохранителей – сегодня памятник приведут в порядок", – написал он.

В консульстве Украины в Кракове пока не прокомментировали этот инцидент.

Юзеф Пилсудский – польский военный, государственный и политический деятель, первый глава возрожденного Польского государства, основатель армии; маршал Польши. Начиная с середины Первой мировой войны, он приобрел важное влияние в польской политике и стал одной из важнейших фигур на европейской политической арене. На сегодняшний день он считается отцом современной польской нации.

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