Комитет наблюдения Палаты представителей США, под председательством членов Республиканской партии, проводит первое слушание по вопросу импичмента против президента Джо Байдена. Оно проходит в четверг, 28 сентября.

Об этом сообщает CNN. Республиканцы утверждают, что Байден и его семья лично извлекали выгоду от политики.

Два недели спустя после того, как спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале официального расследования в отношении президента Байдена по обвинениям в коррупции в связи с делами его семьи, начались слушания.

Республиканцы утверждают, что Байден и его семья лично извлекали выгоду от политики, которую он проводил как вице-президент в администрации Барака Обамы в период с 2009 по 2017 год. Отдельно они утверждают, что Министерство юстиции США вмешивалось в налоговое расследование сына Джо Байдена Гантера.

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Администрация в Белом доме утверждает, что расследование является необоснованным и политически мотивированным, особенно в свете предстоящих президентских выборов 2024 года. Одновременно, в США было возбуждено четыре уголовных дела против бывшего президента Дональда Трампа, который также выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание CNN писало, что российский диктатор Путин рассчитывает на поражение Байдена на президентских выборах в США в 2024 году. Глава Кремля сделал ставку на то, что смена президента приведет к сокращению поддержки Украины и улучшению позиций РФ на возможных переговорах.

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