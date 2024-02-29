В Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна: что известно

Лидеры Конгресса согласились на еще один краткосрочный временный законопроект о расходах, чтобы предотвратить шатдаун. Американские законодатели заключили временное соглашение, которое предусматривает продолжение финансирования некоторых правительственных учреждений до 8 марта, а остальных – до 22 марта.

Об этом в среду, 28 февраля, сообщило издание Politico. Согласия удалось достичь по финансированию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также Министерства жилищного строительства и городского развития.

При этом шатдаун Пентагона и министерств внутренней безопасности, труда, здравоохранения и образования конгрессмены договорились отложить до 22 марта. У Сената и Палаты представителей есть всего несколько дней, чтобы принять эти резолюции – 2 марта может произойти частичная остановка деятельности правительства.

В то же время, как пишет издание, законодателям все равно придется согласовать остальные шесть расходных мер, а затем попытаться принять их отдельно в течение следующих трех недель, иначе им грозит еще один потенциальный шатдаун. Это будет непростой задачей для Палаты представителей, которая пытается принять любой законопроект о расходах на фоне разногласий между республиканцами, говорится в материале.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь президента Штатов Джо Байдена, заявила, что соглашение "поможет предотвратить ненужное закрытие правительства, предоставляя больше времени для работы над двухпартийными законопроектами об ассигнованиях, а Палате представителей – для скорейшего принятия двухпартийного дополнительного закона о национальной безопасности".

Напомним, 15 февраля, через два дня после принятия Сенатом законопроекта, включающего выделение более 60 млрд для Украины, Майк Джонсон отправил Палату представителей на перерыв. Сенаторы так и не рассмотрели законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

К работе американские законодатели вернулись 28 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля Байден встретился в Белом доме с лидерами обеих партий двух палат Конгресса. Он обсудил с ними принятие неотложных решений по экономике и безопасности страны, а также "насущную потребность" Украины в американской помощи.

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