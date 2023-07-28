В Конго заявили о пересечении границы войсками Руанды: произошли столкновения

Армия Демократической Республики Конго заявила, что силы обороны Руанды в четверг, 27 июля, пересекли границу ее страны и атаковали пограничников. Это может привести к эскалации напряженности между африканскими соседями.

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Об этом сообщает Reuters. На данный момент силы Руанды уже отступили назад.

"Последовавшие столкновения позволили Вооруженным силам Демократической Республики Конго дать отпор руандийским террористам, совершившим эту недопустимую провокацию", – заявили в армии Конго.

В правительстве Руанды отказались комментировать заявления Конго.

Как известно, конфликт Конго и Руанды начался в прошлом году. Причиной стало возрождение повстанческой группы M23 – ополчение, действующего в восточном Конго, в поддержке которого там обвиняют Руанду. Но Руанда последовательно отрицала это.

Хотя эксперты ООН заявили, что у них есть доказательства того, что руандийские войска сражались вместе с М23 в восточной части Конго и снабжали повстанцев оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Конго провели акцию "Бессмертный полк". Местное население заставили идти маршем и петь песню "Катюша".

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