В Конго люди уничтожили загадочный монолит из-за страха перед масонами и сатаной. Фото

В столице Демократической Республики Конго Киншасе местные жители уничтожили загадочный металлический монолит высотой 3,7 м, который появился в последние выходные на кольцевой развязке.

Причиной этого стало то, что многие посчитали происхождение объекта сомнительным, пишет BBC. Некоторые предположили, что монолит могли установить инопланетяне или некая тайная группа. Другие же высказали мнение о его "сатанинском" происхождении (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мы проснулись и увидели этот металлический треугольник...Мы были удивлены, потому что это треугольник, который мы часто видим в документальных фильмах о масонах и иллюминатах", – сказал один из местных жителей.

Горожане разрушили монолит, чтобы проверить, что находится внутри него. Для этого они вручную повредили металлические листы, а после подожгли их.

Мэр города Бейллон Гайбене передал часть материала ученым, чтобы они установили его происхождение.

Напомним, загадочные серебристые монолиты, установленные в разных местах планеты, оказались работой американской арт-группы The Most Famous Artist.

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