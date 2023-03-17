В компании с Каддафи, Милошевичем и Гбагбо: Путин стал седьмым главой государства, обвиняемым международным правосудием

Российский диктатор Владимир Путин стал седьмым главой государства в истории, обвиненным международным правосудием. В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора России – теперь он подозреваемый в принудительном перемещении украинских детей.

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Ранее международное правосудие обвиняло еще шесть глав государств. Среди них – президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо, кенийский политик Ухуру Кениата, президент Судана Омар аль-Башир, лидер Ливии Муаммар Каддафи, президент Либерии Чарльз Тейлор, бывший президент Сербии Слободан Милошевич.

Омара аль-Башира в 2008 году обвинили в организации геноцида, связанного с конфликтом в Дарфуре (межэтнический конфликт, в рамках которого власти Судана и арабской милиции "Джанджавид", согласно выводу ООН, осуществляли политику геноцида в отношении местного населения). Только в 2019 году его свергли с власти и арестовали. Гааге его пока не выдали.

Он стал первым действующим главой государства, ордер на арест которого выдал именно Международный суд в Гааге.

Ордер на арест Муаммара Каддафи был выдан в 2011 году в связи с совершением преступлений против человечности. В частности, в ходе операций по подавлению массовых акций протеста внутри страны Каддафи отдавал приказы живьем расстреливать несогласных демонстрантов. Международного суда в Гааге политик избежал – его убили повстанцы.

Первым в истории главой государства, представшим перед МУС, в 2011 году стал Лоран Гбагбо. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в ходе вооруженного конфликта в стране в 2010-2011 годах. Через 8 лет, в 2019 году, Гбагбо был оправдан.

Ухуру Кениата обвинялся Международным уголовным судом в совершении преступлений против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 годах. В 2014 году обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

Чарльз Тейлор стал первым осужденным главой государства. Его судил Специальный Суд по Сьерра-Леоне. Тейлора признали виновным в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям и в соучастии в преступлениях против человечности. 30 мая 2012 года суд приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения.

Слободан Милошевич, бывший президент Сербии, умер в тюрьме ООН в Гааге, не дождавшись приговора. Его судил предшественник МУС – Трибунал по бывшей Югославии. Его обвиняли в этнических чистках, депортации гражданского населения, преступлениях против человечности, нарушении правил ведения войны и несоблюдении Женевских конвенций.

Позже добавили еще организацию и совершение геноцида, установление политического контроля за сербской полицией и силами Югославской народной армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) о выдаче ордера на арест диктатора РФ Владимира Путина историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

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