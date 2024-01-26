В Колумбии бушуют лесные пожары: в стране объявили чрезвычайное положение. Фото и видео

Власти Колумбии объявили чрезвычайное положение в регионах Сантандер и Кундинамарка из-за десятков лесных пожаров, с которыми не могут справиться уже неделю. Пожары охватили обширные территории страны и осадили Боготу, столицу страны, которая задыхается от дыма.

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По данным Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий, в Колумбии за неделю было потушено полсотни пожаров. В настоящее время 25 пожаров продолжают гореть. А синоптики прогнозируют новые пожары.

Дело в том, что пожары в Колумбии вызваны пассатом Эль-Ниньо. Обычное погодное явление в последние годы приводит к рекордным температурам в стране. "Это может быть самый жаркий год в истории человечества", – сказал президент Колумбии Густаво Петр.

В департаментах Сантандер и Кундинамарка (в последнем расположена столица Богота) пожары уже уничтожили около 600 гектаров леса. В более чем половине муниципалитетов страны была объявлена "красная тревога" из-за угрозы пожаров.

В Боготе, где население превышает 8 миллионов человек, с понедельника не редки случаи, когда люди массово замечают диких животных в городе. Коаты, дикобразы, птицы и лягушки бегут из лесов в столицу Колумбии из-за пожаров.

В России, в селе Еловое под Красноярском утром 25 января также разразился мощный пожар. Но не в лесу, а в цехе по производству аэровских. Над местом ЧП поднялась стена огня и черного дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине преимущественно теплая погода с осадками продержится примерно до 27 января. 28 числа ожидается похолодание, а 2 февраля – снова потепление.

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