В КНДР заявили о первой смерти от COVID-19: сотни тысяч людей имеют симптомы вируса

В Корейской Народно-Демократической Республике (Северная Корея) заявили о первом случае смерти от COVID-19. Кроме того, у сотен тысяч жителей страны выявлены симптомы, характерные при заражении вирусом.

Обострение ситуации с коронавирусом может вызвать в КНДР серьезный экономический и политический кризис для изолированного режима. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным северокорейских СМИ, сотни тысяч человек жалуются на повышенную температуру и прочие симптомы COVID-19. Это может свидетельствовать о потенциально ужасающих масштабах первой официально подтвержденной вспышки коронавируса в стране.

Видео дня

Эксперты заявили, что, учитывая ограниченные возможности тестирования в Северной Корее, опубликованные на данный момент цифры, вероятно, представляют собой небольшую часть случаев заражения, которые могут привести к тысячам смертей в одной из двух стран мира, где не проводится кампания по вакцинации против COVID-19.

В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что планирует предоставить вакцины от COVID-19 и другую медицинскую помощь северокорейцам.

По информации ВВС, Северная Корея приказала ввести строгую национальную изоляцию после подтверждения первых официальных случаев заражения COVID-19. Государственные СМИ сообщили о вспышке болезни в столице Пхеньяне, но не указали количество случаев. Однако вместе с тем Северная Корея отвергла любую программу вакцинации, даже если другие страны будут предлагать поставки препаратов.

Напомним, власти КНДР подтвердили первый случай заболевания COVID-19. Лидер страны Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации и приказал подчиненным остановить распространение вируса.

Ранее в Европе объявили, что со следующей недели ношение масок в аэропортах и ​​на авиарейсах станет необязательным. Данное правило действовало с 2020 года.