В Китае запланировали омоложение политической элиты: Bloomberg проанализировал, кто может стать преемником Си Цзиньпина

В Китае запланировано омоложение политической элиты, которое станет первым шагом к формированию нового поколения лидеров. По данным Asia Society, в 2025 году около пятой части местных руководителей Китая должны выйти на пенсию, что откроет путь для продвижения чиновников, родившихся в 1970-х годах.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание сделало смелые предположения о том, кто сможет возглавить Китай в 2030-е годы.

Недавние кадровые назначения на ключевые руководящие должности в Китае, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, могут свидетельствовать о подготовке им своего преемника. Как считают эксперты, новым лидером Поднебесной может стать один из молодых чиновников, рожденных в 1970-х годах.

По информации издания, более 20% управленческих позиций в Китае в ближайшее время будут обновлены. На эти должности придут представители нового поколения.

"В этом году правительство президента Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть молодое поколение должностных лиц, которые должны стать следующими высокопоставленными лидерами страны", – говорится в публикации.

Аналитики считают, что к 2030-м годам эти молодые лидеры достигнут возраста около 60 лет – пика карьеры для китайских госслужащих.

"Чем дольше Си Цзиньпин остается у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник из представителей поколения после семидесятых", – считает Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

Среди возможных преемников выделяют Лю Цзе, ставшего самым молодым губернатором в Китае. Он возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян, известную как технологический центр.

Однако эксперты не исключают и другого сценария.

"Также возможно, что Си нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти гораздо дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики пожилых людей в Пекине", – отметил Нил Томас.

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