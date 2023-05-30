В Китае отрицают, что Ли Хуэй предлагал отдать России оккупированные территории Украины

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин опровергла информацию The Wall Street Journal о том, что специальный представитель Ли Хуэй во время европейского турне призывал признать оккупацию Россией украинских территорий в обмен на немедленное прекращение огня. Они заявляют, что в предложении был сделан иной посыл.

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Об этом заявили в пресс-службе МИД Китая. Ли Хуэй подробно изложил позицию Китая и "укрепил международный консенсус" во время встреч "со сторонами, которые имеют отношение" к полномасштабной войне, которую Пекин называет "украинским кризисом".

"Китай своевременно обнародовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя. Обратитесь к ней для получения достоверной информации. Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он связался с другими сторонами. Ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает WSJ", – заявил Мао Нин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время турне по странам Европы, которое состоялось в мае, оставил им четкое послание от Пекина. В КНР считают, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те части Украины, которые она сейчас занимает.

– специальный представитель Китая Ли Хуэй, который совершил турне по странам Европы с целью углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования кризиса в Украине, имеет тесные связи с государством-террористом РФ, поскольку долгие годы работал в Москве. Также дипломат получал российские награды и личную благодарность от диктатора Владимира Путина;

– Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для так называемой "политической пропаганды". В частности, речь шла об украинской символике на постройках.

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