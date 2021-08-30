В Китае ограничили время онлайн-игр для детей: названа причина запрета

Государственные регуляторы Китая вводят жесткое ограничения для детей и подростков, которые увлекаются онлайн-играми. Теперь пользование виртуальными развлекательными сервисами будет доступно строго с 20:00 до 21:00.

Об этом сообщило издание ВВС, ссылаясь на редакцию китайской газеты Синьхуа. Правительство КНР убеждено, что такие меры необходимо внедрять обязательно, поскольку онлайн-игры превратились в настоящий "духовный опиум".

"Такие меры будут приняты в отношении всех игроков до 18-ти лет. Государство увеличит число проверок всех компаний, которые занимаются выпуском игровых приложений и новых сезонов игр, чтобы убедиться в соблюдении этих правил", – указано в сообщении.

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Отмечается, что подобные ограничения уже вводились и ранее, поскольку ситуация с психологической зависимостью от игр давно тревожит не только родителей, но и взрослых в масштабах государства. Тогда время доступа к играм достигало 90 минут, а в праздничные дни или каникулы – до трех часов.

"Многие подростки пристрастились к онлайн-играм, и это оказывает на них негативное влияние, включая способность к получению образования, память, эмоциональное состояние и прочие факторы", – заметили у регулятора в Пекине.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее исследование показало, по каким причинам большинство украинцев увлекается виртуальными играми.