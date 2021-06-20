В Китае обрушился жилой дом: погибли пять человек. Фото

В Китае в поселке Люян в провинции Хунань в субботу, 19 июня, обрушился многоквартирный жилой дом. В результате инцидента, который произошел около 12:40 по местному времени, погибли пять человек.

Семь человек получили травмы, сообщило издание South China Morning Post. Несколько часов потерпевшие пробыли под завалами, после чего их вытащили и госпитализировали.

Всего в разрушившемся здании проживали 27 человек, однако в тот момент дома находились лишь 12 жильцов. На месте ЧП работали 400 спасателей и около 80 единиц спецтехники, а также поисковые собаки.

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На данный момент продолжается ликвидация последствий обрушения, начались работы по утилизации отходов. Причины разрушения дома устанавливаются.

Отметим, местные жители заявили о том, что в прилегающих районах после инцидента было прекращено электроснабжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй) на продуктовом рынке прогремел взрыв газа. В результате инцидента погибли по меньшей мере 12 человек, 37 получили серьезные травмы.