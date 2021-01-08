В Китае из-за COVID-19 изолировали город с 11 млн населения

Из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе Шицзячжуан – столице китайской провинции Хэбэй – ввели жесткий локдаун.

Всех жителей 11-миллионного мегаполиса намерены протестировать на наличие инфекции, сообщает South China Morning Post.

С городом приостановили транспортное сообщение, а людям рекомендовали не покидать его без необходимости.

Шицзячжуан расположен недалеко от Пекина. Google Maps

Также ограничительные меры намерены ввести и в другом городе – Синтай, в котором проживает 7 млн человек.

Синтай расположен возле Шицзячжуаня. Google Maps

Издание отмечает, что в Шицзячжуане зарегистрировали 120 новых случаев заражения, 69 из которых – бессимптомные. В Синтае пока есть только один инфицированный.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 87 331 случай заражения коронавирусом. Из них 82 176 человек выздоровели и 4 634 скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Китае. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, новую вспышку заболеваемости COVID-19 в Китае зафиксировали 4 января. Тогда в стране за сутки обнаружили 70 новых случаев.