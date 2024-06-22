В Казахстане заявили о задержании одного из подозреваемых в покушении на оппозиционера Садыкова в Киеве

В Казахстане заявили о задержании одного из подозреваемых в совершении покушения на казахского журналиста и оппозиционного деятеля Айдоса Садыкова в Киеве. Алтай Жаканбаев, которому украинские правоохранительные органы заочно сообщили о подозрении, допрошен сотрудниками казахских органов внутренних дел.

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Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 22 июня. По версии прокуратуры, Жаканбаев сдался правоохранителям сам.

В Генпрокуратуре Казахстана заявили о том, что зарегистрировали уголовное дело по факту покушения на убийство Садыкова, совершенное 18 июня в Киеве. Сделано это было "во исполнение поручения главы государства", подчеркивается в сообщении.

"Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление. Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению", – заявили в Генпрокуратуре Казахстана.

Там также сообщили, что один из подозреваемых, Алтай Жаканбаев 1988 года рождения, накануне сдался казахским силовикам. По версии украинского следствия, он наблюдал за ситуацией вокруг дома, возле которого произошло покушение, пока его сообщник, Мейрам Каратаев стрелял в Садыкова.

"21 июня текущего года Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – отмечено в сообщении.

Напомним, 18 июня в Киеве стреляли в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Журналист выжил. Свидетелем покушения стала супруга Садыкова Наталья.

По данным полиции, к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила.

По факту покушения на убийство было открыто уголовное производство.

По мнению Натальи Садыковой, смерть ее мужа была выгодна президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

"Только ему (Токаеву. – Ред.) выгодно сейчас закрыть рот моему мужу. Потому что он уничтожил все оппозиционное поле, которое было в Казахстане. И мы были таким последним бастионом, который не сдавался, держался... Мы помогали казахам бороться за их права. Также мы освещали то, как Казахстан стал "задним двором" путинского режима. Все подсанкционные товары, вся помощь с начала войны в Украине – все идет через Казахстан. И Токаев – это ближайший соратник Путина", – заявила Наталья Садыкова.

По данным казахских СМИ, чету Садыковых в 2023 году объявили в Казахстане в розыск за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни".

21 июня стало известно, что полиция установила исполнителей покушения на казахстанского оппозиционера в Киеве. Гражданам Казахстана Алтаю Жаканбаеву (1988 года рождения) и Мейраму Каратаеву (1991 года рождения) заочно сообщили о подозрении. По версии следствия, оба прибыли в украинскую столицу 2 июня (в Украину въезжали с территории Польши), арендовали в Киеве жилье по разным адресам, купили машину и в течение нескольких недель следили за Садыковым, изучая распорядок его дня.

Территорию нашей страны подозреваемые покинули в день совершения покушения на умышленное убийство (через границу с Молдовой).