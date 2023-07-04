В Казахстане заявили, что Астрахань, Оренбург, Тюмень и Алтай всегда были казахскими, а не русскими: видео вызвало ажиотаж

На центрально телевидении Казахстана в эфир вышла передача, где ведущий в ненавязчивой манере сообщает зрителям, дескать, не только Северный Казахстан, но и Западная Сибирь, а также Астраханские земли, Алтай исторически были ореолом проживания казахского народа. Места были густо населены тюркоязычным этносом задолго до того, как там появились русские, соответственно, считать эти регионы Россией можно только в результате оккупации.

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Кадры из занятного эфира опубликовал журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале. Подписчики сразу оценили исторический ликбез (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Степники кочевали там еще тогда, когда там еще и не пахло российским государством. Замечу, что Оренбург – первая столица Казахстана. Астрахань – исконные земли казахских родов, там похоронен великий композитор и музыкант Курмангазы. Тюмень на казахском звучит как "тумен", то есть нижняя земля, и это была самая северная часть казахских кочевий, а Алтай – это колыбель всех тюркских народов", – увещевает ведущий передачи.

Сам Бутусов иронично отозвался о содержании ролика, предчувствуя новую волну возмущения среди россиян, особенно опального кремлевского политика Дмитрия Медведева. Вспомнил он также резонансный вопль одержимого актера Ивана Охлобыстина на Красной площади в Москве.

"Что по этому поводу скажет Дмитрий Анатольевич? Как по-казахски будет "Гойда"?", – задается риторическими вопросами автор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Казахстане россиянка решила покачать свои права, но местная женщина поставила ее на место. Казашка рассказала гражданке страны-агрессора, что останется от российских оккупантов и что будет с кровавым президентом Путиным.

"Мы, казахи, за счастье украинцев и за счастье своих детей! Русских оккупантов ненавидим! Если ты такая фашистка и террористка, иди, чего ты здесь сидишь. Иди к Путину, заступайся, иди! Говори Путину", – заметила женщина, добавив, что Крым – это, безусловно, Украина.

Соответствующую позицию хоть и не явно, но занимает и сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он охарактеризовал союзное государство Беларуси и РФ, как формирование ставшее проблемой для других стран.

"В мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен создания государства по формуле "Две страны – одно государство"... С единым политическим, юридическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", – заметил лидер казахского народа.

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