В Казахстане вооруженный мужчина взял в заложники людей в отделении банка: преступник задержан
В столице Казахстана Астане вооруженный мужчина 18 июня ворвался в отделение банка Kaspi и захватил заложников. Он требовал перевести все активы банка на помощь детям с инвалидностью и малоимущим, в случае отказа грозится убить заложников.
Полицейские вели переговоры с запершимся в здании человеком, к банку прибыли подразделения спецназа. В результате спецоперации заложники были освобождены, а преступник задержан.
Вооруженный мужчина днем 18 июня ворвался в отделение банка Kaspi и заперся там с заложниками. Изначально сообщалось, что речь идет о восьми клиентах отделения, однако позже в банке заявили, что посетителей в здании нет, в заложниках у террориста оказались сотрудники отделения.
"Захватчик банка требует перевести все активы в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих требований он дал три часа. Захватчика зовут Алихан и ему 30 лет. В случае невыполнения требований Алихан грозится убить заложников – семерых девушек и одного мужчину-охранника. По предварительным данным захватчик вооружен пистолетом", – сообщают СМИ.
Казахский журналист Михаил Козачков сообщил, что захватчиком является Мурадов Алихан, 1993 года рождения.
Местные СМИ пишут, что операция силовиков по спасению заложников и задержанию захватчика осложняется тем, что преступник схватил одну из заложниц, закрыв ею своё тело, и держит у её виска пистолет.
Периметр здания оцепили нацгвардейцы. А правоохранители, по данным МВД Казахстана начали с террористом переговоры через запертую дверь. Они просят его отпустить женщин.
Тем временем к отделению прибыли подразделения спецназа. Вскоре они пошли на штурм здания и ближе к 14 часам освободили заложников и задержали преступника.
Глава МВД Кахстана Марат Ахметжанов сообщил, что лично вёл переговоры с захватчиком банка. По словам министра, преступник выдвигал много требований, в том числе требовал деньги для себя и своих близких.
"Разные были требования. Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников. С ним чтобы переговорили. Но он не пошел на их требования. Поэтому пришлось провести силовую операцию", – рассказал Ахметжанов.
Стало также известно о состоянии освобожденных заложников
"Раненых нет. Трое заложников с диагнозом “острая реакция на стресс" были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. В госпитализации никто не нуждался", – сообщили в УОЗ.
Напомним, ранее мер Мелитополя Иван Федоров предостерег, что российские оккупанты могут взять в заложники работников Запорожской АЭС.
Этот сценарий захватчики уже использовали на ЧАЭС, весной прошлого года.
Также сообщалось, что в "Энергоатоме" опасения Федорова разделяют: там сообщили, что россияне готовятся блокировать персонал на ЗАЭС.
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