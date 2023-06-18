В Казахстане вооруженный мужчина взял в заложники людей в отделении банка: преступник задержан

В столице Казахстана Астане вооруженный мужчина 18 июня ворвался в отделение банка Kaspi и захватил заложников. Он требовал перевести все активы банка на помощь детям с инвалидностью и малоимущим, в случае отказа грозится убить заложников.

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Полицейские вели переговоры с запершимся в здании человеком, к банку прибыли подразделения спецназа. В результате спецоперации заложники были освобождены, а преступник задержан.

Вооруженный мужчина днем 18 июня ворвался в отделение банка Kaspi и заперся там с заложниками. Изначально сообщалось, что речь идет о восьми клиентах отделения, однако позже в банке заявили, что посетителей в здании нет, в заложниках у террориста оказались сотрудники отделения.

"Захватчик банка требует перевести все активы в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих требований он дал три часа. Захватчика зовут Алихан и ему 30 лет. В случае невыполнения требований Алихан грозится убить заложников – семерых девушек и одного мужчину-охранника. По предварительным данным захватчик вооружен пистолетом", – сообщают СМИ.

Казахский журналист Михаил Козачков сообщил, что захватчиком является Мурадов Алихан, 1993 года рождения.

Местные СМИ пишут, что операция силовиков по спасению заложников и задержанию захватчика осложняется тем, что преступник схватил одну из заложниц, закрыв ею своё тело, и держит у её виска пистолет.

Периметр здания оцепили нацгвардейцы. А правоохранители, по данным МВД Казахстана начали с террористом переговоры через запертую дверь. Они просят его отпустить женщин.

Тем временем к отделению прибыли подразделения спецназа. Вскоре они пошли на штурм здания и ближе к 14 часам освободили заложников и задержали преступника.

Глава МВД Кахстана Марат Ахметжанов сообщил, что лично вёл переговоры с захватчиком банка. По словам министра, преступник выдвигал много требований, в том числе требовал деньги для себя и своих близких.

"Разные были требования. Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников. С ним чтобы переговорили. Но он не пошел на их требования. Поэтому пришлось провести силовую операцию", – рассказал Ахметжанов.

Стало также известно о состоянии освобожденных заложников

"Раненых нет. Трое заложников с диагнозом “острая реакция на стресс" были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. В госпитализации никто не нуждался", – сообщили в УОЗ.

Напомним, ранее мер Мелитополя Иван Федоров предостерег, что российские оккупанты могут взять в заложники работников Запорожской АЭС.

Этот сценарий захватчики уже использовали на ЧАЭС, весной прошлого года.

Также сообщалось, что в "Энергоатоме" опасения Федорова разделяют: там сообщили, что россияне готовятся блокировать персонал на ЗАЭС.