В Казахстане устроили провокацию с ''провозглашением независимости'' Петропавловска и поплатились. Видео

В городе Петропавловск в Казахстане 19 любителей Советского Союза объявили о "независимости" этого населенного пункта и о создании "Народного совета трудящихся", видео с этой "декларацией" стремительно распространилось в сети. По факту провокации возбуждено уголовное дело о сепаратизме, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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Каждому из фигурантов грозит от 5 до 10 лет за решеткой. Об этом сообщают казахские СМИ.

Так, в сети появилось видео, где 19 активистов объявляют о "независимости" города Петропавловска от Казахстана. Себя они при этом именуют "народом", а Казахстан – "Казахской ССР".

"Мы вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска СКО ввиду фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан, ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также по причине недееспособности и бесчестия ее агентов, заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет. Напоминаем о неизбежности сохранения всеобщего неделимого народного достояния, о неизменности гражданских имущественных прав на своей родной земле и возрождаем Народный Совет трудящихся в городе Петропавловск", –– заявляют сепаратисты в видео от 19 марта.

Среди прочего, недовольство адептов СССР вызвали существующие в Казахстане система образования, медицина и продукты питания, которые "не соответствуют ГОСТу".

Сепаратисты также приняли так называемую "декларацию", "проект устава", "символику Народного Совета", учредили печать и проект формы удостоверения участника.

Впрочем, теперь им предстоит оценить на себе эффективность правоохранительной системы Казахстана.

"Пока мы живем в 2023 году, 19 активистов из Петропавловска живут где-то между 1936-1990 годами. Они называют страну не Казахстан, а Казахская ССР, не признают законы РК, и самое интересное — заявляют о своей независимости, создав Народный совет трудящихся. Можно подумать, что это странный пранк, но не тут-то было, на "независимых" уже завели уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия. К слову, в сети замечены аккаунты с похожей тематикой любви к СССР еще в Усть-Каменогорске и Таразе", – отметили в Kazpress.kz.

По данным Kazpress.kz, против сепаратистов из так называемого "народного совета Северного Казахстана" возбуждено уголовное дело. Полицейские разберутся, являются ли люди на видео жителями Северо-Казахстанской области. А в Генпрокуратуре Казахстана подчеркнули, что дело открыто по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ", санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

"30 марта 2023 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по ст.180 ч.2 УК (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск". В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ГКНБ и ДГП области. По делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, а также назначены соответствующие судебные экспертизы. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры", – отметили в ведомстве.

Примечательно, что в РФ уже не первый год предъявляют претензии на территории Северного Казахстана: их в государстве-агрессоре почему-то считают "исконно русскими".

Российские пропагандисты уже заявили, что на видео - "заседание горсовета", которое будто бы умышленно выдают за сборище сепаратистов. Они также возмутились, что граждане Казахстана предположили, что за провокацией может стоять Россия, а также тем фактом, что казахи не оценили "инициативу".

"Лишение гражданства и департация. Пусть ищут лучшей жизни в другом месте", "Где арест и водворение в изолятор? Неужели все проглотят и сделают вид что отсутствует состав преступления?", "В психушку отправить надо их", – цитируют пропагандисты РФ возмутившие их комментарии в соцсетях.

Также росСМИ представляют информацию о событии как "волю жителей города".

Напомним, в январе стало известно, что в Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку вторжения России в Украину. Депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев четко заявил свою поддержку политике Кремля и заявил, что в Украине "правят неонацисты".

За это депутат поплатился членством в партии, его бывшие однопартийцы также обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой отозвать его мандат.