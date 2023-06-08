В Казахстане осудили двух сторонников 'русского мира': заявляли, что поддержат 'СВО'. Фото

В Казахстане осудили двух сторонников "русского мира". Они говорили, что поддержат "СВО", если она случится на территории Казахстана. Речь идет о парне и девушке по имени Денис Рудный и Кристина Кольченко. Они – жители Уральска.

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Об этом передает казахстанское издание Оrda. Казахов приговорили к 5 годам лишения свободы по статье за сепаратизм.

В частности, во время разговора с блогером Денис Рудный сказал, что казахский город Уральск – это "исконно российский город".

Кроме того, он назвал казахоязычных казахов "мамбетами" и заявил, что в случае нападения РФ на Казахстан поддержит оккупантов.

Слышала это все, а потом и поддержала позиции Рудного Кристина Кольченко.

"В случае "СВО" вы за нас будете или за казахов? Если Россия сюда придет, вы за кого будете: за казахов или за русских?". "За русских", – выдала женщина на видео.

В итоге против обоих сепаратистов завели уголовное дело по статье "Разжигание розни", затем было возбуждено дело за сепаратистские высказывания.

Позже сторонники "русского мира" извинились, но им это уже не помогло.

Так, Рудных приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. А Кольченко – к 5 годам.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала на востоке Украины двух агентов ФСБ, охотившихся на HIMARS. Злоумышленники в Краматорском районе Донецкой области пытались выявить боевые позиции РСЗО HIMARS. Полученные данные они передавали в Москву.

Также стало известно, что СБУ задержала корректировщика российских атак на Николаев. За установленные "метки" на интересовавших врага объектах предатель получал по 2 тыс. грн.