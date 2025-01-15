В Казахстане осудили бывшего "вагнеровца" за участие в войне против Украины: какой приговор получил

Суд города Сатпаев (Казахстан) приговорил к тюремному сроку жителя Улытауской области, который примкнул к российским войскам и воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Теперь гражданин Казахстана должен отсидеть за решеткой 4,5 года.

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Он выехал из Жезказгана, административного центра своей области, в приграничный Петропавловск, а далее – в Россию, еще осенью 2022 года. Об этом сообщила "Азаттық радиосы" (казахская служба международной медиакомпании "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода"), ссылаясь на судебные материалы.

Мужчина преследовал идеологическую цель. Суд установил, что покойный отец фигуранта (1931 года рождения), является уроженцем Харькова. Боевик был убежден, что это "российский" город – мол, "власти иностранного государства ущемляют права жителей русской национальности".

Наемнику частной военной компании обещали 240 тысяч рублей (около 2,4 тысячи долларов) в качестве ежемесячного оклада. Он служил заведующим складом арттехвооружения, затем был переведен в боевое подразделение ЧВК.

Преступник вернулся в Казахстан в июле 2023 года рейсом из Москвы в Астану. На судебном заседании он признал свою вину.

Как писал OBOZ.UA, ранее родственники ликвидированных наемников частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Они пожаловались, что обещанные компенсации и льготы им никто не выплатил, и вообще – к ним относятся как к людям второго сорта.

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