В Канадском университете опубликовали карту с "российским" Крымом. Фото

Канадский институт украинских студий, который работает на базе Университета Альберты (Канада), опубликовал анонс лекции Алексея Миллера, профессора истории и директора Центра исследований памяти Европейского университета в Санкт-Петербурге. На фото была изображена карта Российской Федерации вместе с оккупированным ею украинским Крымом.

На это обратил внимание украинский историк, публицист и общественный деятель Сергей Громенко, о чем во вторник вечером, 30 марта, он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вы, может, не в курсе, что Crimea – isn't a Russia. Crimea – its Ukraine! Ну и вообще Миллера слушать – богопротивно", – написал Громенко.

Крым "отдали" России. Сергей Громенко в Facebook

Скриншот. Сергей Громенко в Facebook

Канадцы отреагировали на замечание и примерно через час исправили ошибку. Информацию о лекции "На руинах двух империй: Политика идентичности в современной России", которая состоится в среду, 31 марта, до сих пор можно найти на сайте университета, но карта РФ там уже без Крыма.

Скриншот. ualberta.ca

Напомним, в турецком курортном городе Алания стерли со скульптуры изображение карты России вместе с оккупированным ею Крымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича открыли уголовное производство из-за того, что он опубликовал карту Украины без оккупированного Россией Крыма.