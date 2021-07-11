В Калифорнии из-за рекордной жары вспыхнули лесные пожары. Видео огненного торнадо

В США в последние несколько дней фиксируют рекордно высокие температуры воздуха, столбик термометра местами поднимался до отметки +54 градуса по Цельсию. Из-за жары в Северной Калифорнии разгорелись масштабные лесные пожары.

Жарче всего было в Долине Смерти и пустыне Мохаве, сообщает Associated Press. Сильный пожар при этом бушевал на границе штатов Калифорния и Невада, там два возгорания, вызванных молниями, объединились в одно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Площадь пожара с пятницы, 9 июля, до субботы 10-го увеличилась вдвое. Вчера огонь охватил автомагистраль 395, соединяющую два штата, и перекинулся на округ Уошу в Неваде.

Спасателям удалось локализовать пламя только на 8%, пожарные задыхались из-за высоких температур. В одном из районов было зафиксировано так называемое огненное торнадо. Площадь пожара возросла до 222 квадратных километров.

В Южной Калифорнии на востоке округа Сан-Диего загорелась буровая вышка, из-за чего в субботу, 10 июля, эвакуировали коренных американцев из двух резерваций.

Вместе с тем, пожар в Орегоне стал угрозой для линий электропередач, из-за чего Калифорния может остаться без света. Людей призвали экономить электроэнергию.

Напомним, ранее в Челябинской области России вспыхнул масштабный лесной пожар на площади более 900 гектаров. У огня было три очага.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кипре в горном регионе разгорелся масштабный лесной пожар, погибли четверо людей. Власти страны обратились за помощью к Израилю и государствам Европейского Союза.