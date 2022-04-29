В каких странах мира активнее всего следят за войной в Украине: Инфографика

Начавшееся 24 февраля 2022 года широкомасштабное вторжение Российской Федерации в Украину приковало к нашему государству внимание всего мира. Однако внимание это – неоднородное, в разных странах событиями в Украине интересуются с разной интенсивностью.

Больше всего переживают за ход войны в Украине граждане Японии и Швеции, меньше всего - люди в Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом свидетельствуют данные Ipsos Global Advisor – международного мониторинга общественного мнения о войне в Украине.

Согласно исследованию, лидерство по заинтересованности событиями в Украине удерживают Япония (за новостями с украинских фронтов там следят 89% граждан) и Швеция (83%).

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Несколько меньше интересуют новости из Украины граждан Польши (77%), Турции и Индии ( по 76%), а также Нидерландов, Бразилии и Испании (заинтересованность на уровне 75% ).

В Британии за ситуацией в Украине следят 74% граждан, а в Германии – 73%

В диапазоне 71%-67% находится заинтересованность украинскими событиями со стороны граждан Чили, Колумбии, Перу, Италии, Франции, Бельгии, Южной Африки и Аргентины (перечень стран составлен в порядке снижения уровня заинтересованности).

В Мексике и Южной Корее новости из нашего государства интересуют 66% граждан, а в Венгрии и США таких небезразличных – по 65%.

В Австралии и Канаде обеспокоены новостями с украинского фронта 64% жителей, а в Саудовской Аравии и Малайзии - чуть меньше половины: 49% граждан.

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