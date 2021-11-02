В Кабуле прогремели мощные взрывы, произошла стрельба: погибло не менее 15 человек

В Кабуле во вторник, 2 ноября, в крупнейшем госпитале Афганистана произошло минимум два взрыва. Они последовали за стрельбой.

Представитель министерства внутренних дел Кари Саид Хости сообщил, что взрывы произошли у входа в больницу Сардар Мохаммад Дауд Хан на 400 коек, передает Reuters. По меньшей мере 15 человек были убиты и 34 ранены (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Итальянская группа по оказанию помощи, которая управляет травматологической больницей примерно в трех километрах от места взрыва, сообщила, что на данный момент к ним были доставлены девять раненых.

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На фотографиях, которыми поделились жители в социальных сетях, виден столб дыма над районом взрывов возле бывшей дипломатической зоны в районе Вазир Акбар Хан в центре Кабула.

Медицинский работник больницы, которому удалось сбежать, сказал, что он слышал большой взрыв, за которым через пару минут последовала стрельба. По его словам, примерно через десять минут произошел второй, более сильный взрыв. По предварительной информации, группа смертников проникла в здание госпиталя в Кабуле.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в афганской столице Кабуле прогремел очередной взрыв неизвестного происхождения. В результате пострадали два представителя талибов.