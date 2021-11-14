В Кабуле взорвался микроавтобус: погиб журналист, еще четыре человека ранены. Фото

В субботу, 13 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в микроавтобусе, из-за которого погиб один человек. Инцидент произошел в районе Даште-Барчи на западе города, где в основном живут члены шиитской хазарейской общины, которые часто подвергались атакам боевиков, связанных с ИГИЛ.

Очевидец рассказал, что взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта талибов, передает Aljazeera. Сразу после этого были слышны выстрелы.

В близлежащую больницу доставили жертву инцидента – журналиста телеканала Ariana по имени Хамид Сейхани. Его смерть подтвердили в Центре афганских журналистов.

Видео дня

Были госпитализированы также пострадавшие в результате взрыва. Среди них был и водитель микроавтобуса, который рассказал, что он ехал по маршруту, когда в салон зашел подозрительный человек. Через несколько минут позади него раздался хлопок, сказал мужчина.

Свидетели инцидента сообщили, что после взрыва двое пассажиров выпали из задней части машины, а все остальные – из передней, их одежда горела. Транспортное средство было полностью уничтожено.

Представители "Талибана" уже отреагировали на инцидент, заявив об одном погибшем и двух пострадавших из-за взрыва. Причиной ЧП они назвали пожар в микроавтобусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в крупнейшем госпитале Афганистана в Кабуле 2 ноября произошло как минимум два взрыва. 25 человек были убиты и более 50 ранены.