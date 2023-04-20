В Йемене из-за давки в школе погибли 78 человек, сотни получили ранения. Фото и видео

В столице Йемена, городе Сана по меньшей мере 78 человек погибли вследствие давки в школе, куда сотни людей пришли получить по 9 долларов гуманитарной помощи. Еще более 300 получили ранения.

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13 пострадавших находятся в критическом состоянии, передает Sky News. Инцидент произошел ночью в четверг, 20 апреля в районе Баб аль-Йемен, расположенном в центральной части города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Associated Press, ссылаясь на очевидцев, пишет, что хуситы выстрелили в воздух, чтобы попытаться контролировать толпу, но снаряд якобы попал в электрический провод, взорвался и вызвал панику.

"Женщины и дети были среди погибших", – сказал AFP представитель службы безопасности хуситов на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен разговаривать с журналистами.

Давка произошла во время раздачи благотворительных пожертвований местными торговцами в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан, говорится в заявлении представителя министерства внутренних дел, контролируемого хуситами.

Произошедшее названо "трагическим" и "болезненным". В ведомстве заявили, что это была "случайная раздача денег некоторыми торговцами без согласования с МВД и без организации".

Пресс-секретарь бригадного генерала Аль-Аджри также сказал, что ведется расследование и выразил "искренние соболезнования и соболезнования всем семьям жертв, прося Всемогущего Аллаха сохранить их сердца терпеливыми".

Хуситы уже пообещали выплатить по 2 тыс. долларов каждой семье, потерявшей родственника, пострадавшие получат около 400 долларов.

Повстанцы опечатали школу и не пускали к ней людей, в том числе журналистов.

Двое из предпринимателей уже арестованы за несоблюдение мер безопасности.

Как известно, поддерживаемые Ираном хуситы контролируют Сану с 2014 года, когда они свергли там международно признанное правительство.

Саудовская Аравия попыталась вмешаться в 2015 году, но конфликт впоследствии превратился в опосредованную войну против Ирана, в которой погибло более 150 тыс. человек, что стало одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В январе арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла авиаудары по столице Йемена Сане, где уже восемь лет продолжается война. Удар был нанесен в ответ на атаку на нефтяные танкеры.

– По данным The Wall Street Journal, США могут передать Украине тысячи единиц оружия и более миллиона боеприпасов, которые направлялись боевикам Йемена.