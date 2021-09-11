В Израиле зафиксировали массовое заражение COVID-19 среди вернувшихся из Умани паломников

За последние сутки в 156 израильтян, вернувшихся из Умани после празднования Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус. Кроме того, 117 паломников, вернувшихся из Украины подозревают в подделке тестов на COVID-19. Их вызывали на допросы после выхода из режима самоизоляции.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post. Отмечается, что израильтянам, которые воспользовались поддельными справками о тестах на коронавирус, угрожают уголовное преследование, штраф и срок до 5 лет лишения свободы.

Ранее Управление по регистрации населения информировало о десятках израильтян, заразившихся коронавируса во время пребывания в Умани. Чтобы вылететь домой, они предъявили поддельные справки.

Около двух тысяч израильтян вынуждены были задержаться в Украине из-за положительные тесты на коронавирус, сообщала радиостанция Kann. Теперь им предстоит далеко от дома соблюдать режим самоизоляции, а в Израиль они смогут вернуться только после выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле откроют ночные пункты вакцинации от COVID-19