В Израиле Верховный суд снял запрет для однополых пар заводить детей
В Израиле Верховный суд разрешил однополым парам заводить детей путем суррогатного материнства. Суд постановил, что такие ограничения незаконны и должны быть сняты в течение шести месяцев.
Как сообщает The Times of Israel, иск в 2010 году подала гей-пара Эта Пинкас и Иоав Арад. Согласно решению суда также услугами суррогатного материнства могут воспользоваться одинокие мужчины.
"Мы не можем смириться с продолжающимся серьезным нарушением прав человека существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", – сообщила принявшая решение судья Эстер Хают.
Авторы иска Пинкас и Арад сказали, что решение суда – это большой шаг на пути к равенству не только для ЛГБТ в Израиле, но и для любого человека в стране.
"Решение важно для нас всех, поскольку любая произвольная дискриминация – это позор для страны", – сказали они в совместном заявлении.
Поясним, что в Израиле запрещено заключать однополые браки, но такие браки, заключенные за рубежом, официально признаются в стране. ЛГБТ-сообщество страны оценило это решение как прорыв.
"Наконец-то равенство!" – написал в Twitter министр здравоохранения Ницан Горовиц, который является открытым геем.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии начались протесты из-за смерти избитого ЛГБТ-противниками оператора.