В Грузии начались протесты из-за смерти избитого ЛГБТ-противниками оператора. Фото и видео

В Грузии на фоне столкновений с полицией 11 июля начался протестный митинг оппозиции, организованный после смерти оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, которого избили противники ЛГБТ-сообщества. Нынешняя акция прошла под офисом партии власти "Грузинская мечта" в Тбилиси.

Больше всего протестующие выкрикивали лозунги об отставке правительства. Об этом сообщает издание "Новости Грузия" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что символом акции стала кровь – многие участники пришли на площадь возле парламента в залитой красной краской одежде. Это было сделано в знак солидарности с журналистами, более полсотни которых пострадали во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

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Из-за акции в городе перекрыли проспект Руставели. Туда были мобилизованы силы полиции. Часть правоохранителей расположилась перед христианским крестом, который недавно установили здесь противники ЛГБТ – как символ защиты традиционных ценностей.

Отмечается, что митинг прежде всего организовали в ответ на смерть Лексо Лашкарава. Параллельно с заседанием членов парламентского большинства возле офиса "Грузинской мечты" начали собираться члены различных общественных движений и политпартий. Они, в частности, выразили убеждение, что именно власти должны понести ответственность за события 5 июля, когда пострадали десятки журналистов.

Среди участников акции были председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Лела" Мамука Хазарадзе, основательница движения "Дроа" Елена Хоштария и другие. Они настаивали на встрече с представителями властями, главным же требованием собравшихся была отставка правительства.

Ситуация на месте обострилась, когда демонстранты пытались оставить на стенах протестные граффити – надписи красной краской. Одновременно несколько политиков требовали запустить их в офис. За этим последовало противостояние с полицией. Во время напряженности несколько человек были выведены с территории.

Ранее МВД Грузии также распространило заявление, призвав участников протеста не выходить за рамки закона о свободе собраний, а организаторов – не допускать призывов к насилию.

К вечеру 11 июля ситуация возле офиса "Грузинской мечты" была спокойной. На месте оставались до десяти митингующих. Одновременно оппозиционные политики и общественные активисты подготовились к протесту возле парламента Грузии. Он начался в 18:00 под слоганом "Система убивает! Выходи ради жизни!"

По данным Грузия Online, возле "Грузинской мечты" были задержаны несколько человек. Их якобы вывезли на полицейских авто после того, как они сначала попытались войти в офис, а потом облить дом красной краской.

Как сообщал OBOZREVATEL, оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава умер через несколько дней после нападения врагов ЛГБТ-прайда. В результате избиения в Тбилиси мужчина получил сотрясение мозга, а также переломы костей лица.