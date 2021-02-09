В Израиле солдат нашел редкую 1800-летнюю монету с римским императором. Фото

Израильский военнослужащий во время учений нашел редкую римскую монету, которой 1 800 лет.

Находку в районе Кармель недалеко от Хайфы обнаружил Идо Гарди. Датирована монета 158-159 годами нашей эры, пишет Times of Israel (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На ней изображен римский император Антонин Пий, а на обратной стороне – сирийский бог Луны Мен.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, в официальных коллекциях обнаруженный артефакт будет одиннадцатым в своем роде.

По словам доктора Дональда Цви Ариэля, который возглавляет отдел нумизматики Управления древностей Израиля, остальные похожие монеты находили на севере страны – на территории от Мегиддо и Циппори до Тверии и Арбели.

Доктор Авнер Экер из Университета Бар-Илан пояснил, что находка была одной из тех муниципальных монет, которые чеканили в городе Гева, известном так же как Гева Филиппы и Гева Парашим. Он добавил, что в то время так называемым полисам (городам) было предоставлено право чеканить собственные монеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле нашли надгробие V или VI веков нашей эры, где высечена надпись на древне греческом языке "Пресвятая Мария, прожившая непорочную жизнь".