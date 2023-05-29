В Израиле прошли испытания морской версии 'Железного купола': что известно о разработке

Минобороны Израиля успешно провели испытания морской системы C-Dome, которая фактически представляет собой легендарный "Железный купол" на кораблях "Маген". Установки позволят обеспечить безопасность коммерческих морских путей, на которые приходится 98% израильского импорта.

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Об этом сообщило издание The Jerusalem Post. Армия обороны Израиля решила не размещать батареи Iron Dome на самих нефтяных платформах из соображений безопасности — вместо этого C-Dome была размещена на корветах Sa'ar 6.

"Испытания интегрировали корабельные системы с многоуровневой системой обороны Израиля и испытали новые технологии для повышения оперативной эффективности многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны на море и на суше", – рассказали в оборонном ведомстве в Иерусалиме.

Напомним, что в Палате представителей США 420 голосами за (против – девять) одобрили предоставление 1 миллиарда долларов для Израиля на его "Железный купол". Затем это решение поддержал американский Сенат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что израильское правительство обсуждает вероятность передачи Украине систем противовоздушной обороны и, в частности "Железный купол". Премьер Нетаньягу не стал прямо отвечать на вопрос журналистов об этой перспективе, но и не отрицает ее, как было раньше.

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