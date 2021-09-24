В Конгрессе США проголосовали за выделение Израилю $1 млрд на "Железный купол"

В Палате представителей США 420 голосами за (против – девять) одобрили предоставление 1 миллиарда долларов для Израиля на его системы противоракетной обороны "Железный купол" (Iron Domе). Теперь это решение должны утвердить в Сенате.

Как передает Reuters, голосование в нижней палате Конгресса состоялось в четверг, 23 сентября. Против выступили только восемь демократов и один республиканец, еще двое политиков отсутствовали.

Миллиард долларов в США хотят выделить для замены ракет-перехватчиков, которые Израиль использовал для отражения снарядов, выпущенных из Газы во время обострения конфликта в мае текущего года.

Несколькими днями ранее – 21 сентября – экстренная помощь США Израилю оказалась фактически замороженной. Против пункта о предоставлении стране денег на Iron Domе выступили некоторые члены Демократической партии.

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В Конгрессе развязался спор, и в итоге лидеры Демократической палаты заявили, что внесут отдельный законопроект о финансировании проекта "Железный купол".

Тогда премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил представителей США за их поддержку. "Те, кто пытается оспорить эту поддержку, уже получили громкий ответ", – заявил он.

После скандала представитель демократов Джамаал Боуман пожаловался, что на рассмотрение законопроекта просто было выделено очень мало времени и политики не успели основательно изучить документ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что США могут помочь Украине с системой противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще рано об этом говорить, но Киев начал готовиться к визиту делегации из Вашингтона – в том числе для обсуждения военной помощи Украине.