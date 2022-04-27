В Израиле отменили военный парад на 9 мая: что известно

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете сообщила, что ежегодный официальный парад ветеранов в День Победы 9 мая не состоится. В этом году он был отменен в связи с российской агрессией против Украины.

Об этом Пнина Тамено-Шете сообщила в эфире радиостанции "Кан Река". Она подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

"Несмотря на традицию предыдущих лет, в этом году было решено воздержаться от общественных мер и шествий на 9 мая", – заявила она.

Министр отметила, что ей известно о "существующей щекотливой ситуации" и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

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Как известно, Министерство алии и интеграции – это одно из правительственных ведомств государства Израиль, отвечающее за реализацию государственной политики в области иммиграции и алии (репатриации в Израиль).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о жесткой поддержке Украины, которая сейчас защищается от кровавого и коварного вторжения Российской Федерации.

А недавно в Израиле прошла акция против войны в Украине. Женщины в окровавленных платьях пришли под посольство РФ, почтив память жертв российской агрессии.