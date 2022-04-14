Под посольством РФ в Израиле женщины в 'окровавленной' одежде напомнили о преступлениях Кремля в Украине. Фото

В Израиле состоялась акция против войны в Украине. Женщины в окровавленных платьях пришли под посольство РФ, почтив память жертв российской агрессии.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Участницы протеста таким образом привлекли внимание мира к зверствам, которые совершила российская армия в Буче и других украинских городах.

"Женщины в окровавленных одеждах в который раз напомнили миру о зверских издевательствах рашистов", – написал чиновник.

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Отметим, накануне аналогичная акция прошла возле российского диппредставительства в Эстонии. Женщины надели на головы черные пакеты и обмазались красной краской, символизирующей кровь изнасилованных украинских женщин и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль создал гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих недель в страну будут доставлено шесть авиагрузов. На самолетах передадут лекарства, предметы медицинского назначения и продукты питания.