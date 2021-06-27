В Израиле начала работу первая в мире фабрика по производству искусственного мяса

В Израиле открылась первая в мире фабрика, где будут изготавливать мясо в лабораторных условиях. Для этого будут использовать клетки животных для производства продуктов из курицы, говядины, баранины и свинины.

Предприятие начало работу в городе Реховот, сообщает Future Meat Technologies. Отмечается, что фабрика сможет производить до 500 кг культивированных мясных продуктов в день, что эквивалентно 5000 котлет для гамбургеров.

Также на фабрике смогут производить культивированное мясо курицы, баранины и свинины без необходимости убоя или генетической модификации. В скором будущем в производстве появится искусственная говядина.

Видео дня

"Открытие этого предприятия знаменует собой огромный шаг на пути к выходу Future Meat Technologies на рынок и является важным фактором, позволяющим вывести нашу продукцию на полки к 2022 году", – сказал генеральный директор Ром Кшук.

В компании заверили, что смогут изготавливать мясо в 20 раз быстрее, чем традиционное животноводство. Ожидается, что производственный процесс компании приведет к сокращению выбросов парниковых газов на 80% и использованию на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса.

"Наша цель – сделать культивированное мясо доступным для всех, при этом гарантируя, что мы производим вкусные, здоровые и экологически безопасные продукты, помогая обеспечить будущее грядущих поколений", – отметили в компании.

Ожидается, что продукция поступит на полки в США к 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Израиля и США открыли новый способ продлить жизнь и молодость.