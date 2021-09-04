В итальянском Триесте произошла стрельба в центре города: 8 раненых. Видео

В субботу утром, 4 сентября, в городе Триест на северо-востоке Италии произошла стрельба возле одного из баров. В результате инцидента пострадали восемь человек, один из них серьезно ранен.

Причиной пальбы могла стать ссора, сообщило агентство ANSA. По информации местного издания La Repubblica, выстрелы прозвучали около 8 утра на Виа Кардуччи в центре города.

Стрелки скрылись с места преступления на белом фургоне. Район окружила полиция, на месте происшествия работали медики и спасатели, потерпевших госпитализировали.

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Двое подозреваемых были задержаны при попытке выехать на автомагистраль. Они были вооружены, во время ареста снова произошла стрельба.

По предварительным данным, перестрелка в Триесте могла произойти между двумя группами иностранных рабочих из Косово и Албании. Причиной ссоры между ними могли послужить служебные причины.

Все детали и окончательную причину стычки установят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье произошла стрельба возле кафе на улице Прибрежная автомагистраль. Пострадали пятеро людей, стрелков задержали.