В итальянском курортном городе около 200 гробов оказались в море из-за оползня. Фото и видео
В итальянском курортном городе Камолья (провинция Генуя) из-за оползня около 200 гробов с человеческими останками оказались в море.
Также разрушены две часовни. Они и прилегающее кладбище были расположены на береговой линии в 50 метрах над уровнем моря, пишет Il Giorno (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Обрушение произошло в результате размыва утеса под кладбищем. Предполагается, что это спровоцировано штормами, которые обрушивались на регион в последние годы.
К месту происшествия направили бригады водолазов, катера береговой охраны, пожарных и вертолет.
Проводятся работы по извлечению гробов, многие из которых застряли на камнях и в земле, что осложняет задачу.
В то же время ведутся работы по укреплению скалистого обрыва под кладбищем.
Сам момент обрушения часовен удалось зафиксировать на видео:
Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2020 года Италия стала эпицентром вспышки коронавируса. Тогда умерших не успевали хоронить, а гробы с их телами вывозили на военных грузовиках.