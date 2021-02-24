В итальянском курортном городе около 200 гробов оказались в море из-за оползня. Фото и видео

В итальянском курортном городе Камолья (провинция Генуя) из-за оползня около 200 гробов с человеческими останками оказались в море.

Также разрушены две часовни. Они и прилегающее кладбище были расположены на береговой линии в 50 метрах над уровнем моря, пишет Il Giorno (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Обрушение произошло в результате размыва утеса под кладбищем. Предполагается, что это спровоцировано штормами, которые обрушивались на регион в последние годы.

К месту происшествия направили бригады водолазов, катера береговой охраны, пожарных и вертолет.

Проводятся работы по извлечению гробов, многие из которых застряли на камнях и в земле, что осложняет задачу.

В то же время ведутся работы по укреплению скалистого обрыва под кладбищем.

Сам момент обрушения часовен удалось зафиксировать на видео:

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2020 года Италия стала эпицентром вспышки коронавируса. Тогда умерших не успевали хоронить, а гробы с их телами вывозили на военных грузовиках.