В Италии заявили о критической ситуации с изменением климата: наблюдается ухудшение по всем параметрам

Общая ситуация на планете неуклонно ведет к увеличению температуры земного климата на 2 градуса, что способно привести к геополитическим изменениям, губительным процессам для всего человечества. Предотвратить это можно только совместными усилиями стран мира в течение ближайшего десятилетия.

Об этом в интервью изданию la Repubblika рассказал итальянский министр по вопросам экологии Роберто Чинголани после получения отчета ООН о климатических модификациях. В документе он обнаружил программу, позволяющую затормозить глобальное потепление.

"С технической точки зрения я увидел, что сбор данных, их обработка и прогнозы позволяют нам разрабатывать возможные будущие сценарии, которые необходимо улучшить. Этого можно достичь, сократив массы выбросов углекислого газа", – пояснил министр.

Видео дня

Чинголани указал, что важным критерием в сложившейся ситуации выступают именно термины, установленные Парижскими соглашениями Рамочной конвенции ООН. К сожалению, сегодня нет согласия в этом вопросе даже среди ведущих мировых стран.

"Приверженности одной страны, например Италии, недостаточно, чтобы спасти земную кору от "раскаления". Требуются глобальные усилия, но для их достижения критерии распределения "жертв" должны быть четкими. Сейчас же их совсем нет", – удрученно заключил министр.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, крупнейший на планете остров Гренландия наводнил Мировой океан после рекордного количества талого льда.