В Гренландии растаяло рекордное количество ледников: во всем мире поднялся уровень воды

На крупнейшем в мире острове Гренландия впервые зафиксирована температура воздуха 19,8 градусов по Цельсию. В результате растаяло 8,5 млрд тонн ледяного покрова.

Об этом сообщило издание The Guardian. Согласно данным ученых, количество прибывшей воды с оттаявших ледников на автономной территории Королевства Дании способно, чтоб утопить американский штат Флорида целиком.

Растаявший лед пополнил запасы Мирового океана, повысив водный уровень на всей планете.

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"Это очень стремительное таяние льдов. Скорей всего оно навсегда изменит внешний вид Гренландии и запустит механизм повышения уровня морей. Под угрозой окажутся города и населенные пункты, расположенные на побережьях", – поделились тревожными прогнозами ученые.

При этом они добавили, что глобальное потепление – результат углекислых выбросов в атмосферу. Их необходимо максимально остановить, чтобы сократить темпы таяния льдов.

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