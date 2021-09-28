В Италии вырастили самую большую в мире тыкву: весит больше тонны. Фото и видео

В итальянской Тоскане вырастили самую большую в мире тыкву. Ее вес составил 1226 кг.

Об этом сообщается в Facebook Фестиваля большой тыквы (Big Pumpkin Festival). Тыкву, занесенную в Книгу рекордов Гиннеса, выращивал Стефано Кутрупи, уроженец Бордигеры, который много лет живет в Радде-ин-Кьянти (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Две другие огромные тыквы оказались весом в 1160 кг и 979 кг.

Все три растения-гиганта будут отправлены на чемпионат Европы, который пройдет в Германии в Штутгарте.

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Предыдущий рекорд на фестивале в городке Печчоли был установлен тыквой весом 1190,5 кг.

В Италии существует огромное количество рецептов использования тыквы в кулинарии и, немного утрируя, можно сказать, что для многих итальянцев тыква – как картошка для славян.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых необычных блюдах из тыквы, которые стоит приготовить. Этот овощ является кладезем максимального количества витаминов и микроэлементов.

Тыкву можно просто запекать с травами и маслом, добавлять в пироги, теплые салаты, делать смузи, варить молочные каши и супы.