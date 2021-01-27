В Италии врач убивал пациентов с COVID-19, чтобы освободить койки

В Италии арестовали врача отделения неотложной помощи, обвиняемого в убийстве минимум двух пациентов с коронавирусом в разгар пандемии, чтобы освободить кровати в больнице.

Как утверждает прокуратура, 47-летний Карло Моска ввел смертельные дозы анестетиков в больнице в Ломбардии в марте 2020 года, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Врач назначил сукцинилхолин и пропофол, которые использовались в отделении для анестезии пациентов с коронавирусом, чтобы их можно было интубировать.

Обвинение утверждает, что пациенты, о которых идет речь, никогда не интубировались, а у Моска не было причин использовать анестезию. Кроме того, он якобы просил своих коллег покинуть комнату, когда он вводил наркотики.

В мессенджере WhatsApp медсестры больницы обсуждали, что подозревают "сумасшедшего" врача в убийстве пациентов в отделении, которым он руководил.

Еще три случая смерти сейчас расследует полиция. Предполагается, что Моска изменил записи в медицинских картах жертв, чтобы "замести" следы.

В период с ноября 2019 года по апрель 2020 года заказы на сукцинилхолин и пропофол выросли на 70%. За это время в больнице интубировано всего пять пациентов.

Врач был арестован и находится под домашним арестом в своем доме в Мантуе. Он отрицает выдвинутые против него обвинения, называя их безосновательными.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, родственники жертв COVID-19 в китайском городе Ухань попросили о встрече с экспертами Всемирной организации здравоохранения, чтобы рассказать им о том, как "власти скрывали правду" о вирусе.