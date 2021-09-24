В Италии в ДТП погибли двое украинцев: выяснились подробности трагедии. Фото

Утром в четверг, 23 сентября, в Италии произошло масштабное ДТП с участием грузовика-рефрижератора и микроавтобуса. В результате погибли два украинца.

Об этом сообщает издание Udine Today. Столкновение случилась на участке автострады между Сан-Джорджо-ди-Ногаро и Латизаной в направлении Венеции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Грузовик, перевозивший мясо, врезался сзади в "бус", после чего снес отбойник на проезжей части и вылетел на противоположную полосу движения.

По информации "Украинской газеты", погибли граждане Украины 63 и 37 лет, еще три человека пострадали. Все они ехали вместе в микроавтобусе.

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Движение на этом участке полностью перекрыто. Обслуживающая компания убирает с дороги потерянный из рефрижератора груз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии на одной из трасс в направлении города Медлиенг 31 августа в аварию попала семья украинцев с детьми. В результате двое братиков 2 и 6 лет погибли, родители с травмами попали в больницу.

Семья возвращалась с родной Львовщины в Италию, где они живут последнее время. Старший сын должен был на следующий день идти в школу.