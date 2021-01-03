В Италии украинка выбросилась из окна

В Италии в городе Верона 56-летняя украинка выпала из окна дома. По предварительной информации, она покончила жизнь самоубийством.

Как стало известно, в последнее время женщина была в тяжелом психологическом состоянии. Об этом сообщает издание Сorriere del Veneto.

Так, правоохранители обнаружили в ванной комнате коробки с лекарствами и пустые бутылки из-под алкоголя.

Отмечается, что полицейские опросили соседей, которые были свидетелями трагедии. По их словам, погибшая переживала кризисный период, так как хотела вернуться в Украину.

В Италии 56-летняя украинка выпала из окна дома Сorriere del Veneto

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции в собственном доме нашли мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую. На голове у девушки был полиэтиленовый пакет, а руки – скованы за спиной в наручниках.