В Италии украинка выбросилась из окна

София Ковнир Мир 19:52, 3.01.2021 Обновлено: 21:41, 3.01.2021

В Италии в городе Верона 56-летняя украинка выпала из окна дома. По предварительной информации, она покончила жизнь самоубийством.

Как стало известно, в последнее время женщина была в тяжелом психологическом состоянии. Об этом сообщает издание Сorriere del Veneto.

Так, правоохранители обнаружили в ванной комнате коробки с лекарствами и пустые бутылки из-под алкоголя.

Отмечается, что полицейские опросили соседей, которые были свидетелями трагедии. По их словам, погибшая переживала кризисный период, так как хотела вернуться в Украину.

В Италии 56-летняя украинка выпала из окна дома
Сorriere del Veneto

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции в собственном доме нашли мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую. На голове у девушки был полиэтиленовый пакет, а руки – скованы за спиной в наручниках.

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