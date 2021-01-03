В Італії українка викинулася з вікна

В Італії в місті Верона 56-річна українка випала з вікна будинку. За попередньою інформацією, вона покінчила життя самогубством.

Як стало відомо, останнім часом жінка була в тяжкому психологічному стані. Про це повідомляє видання Сorriere del Veneto.

Так, правоохоронці виявили у ванній кімнаті коробки з ліками і порожні пляшки пляшки з-під алкоголю.

Відзначається, що поліцейські опитали сусідів, які були свідками трагедії. За їх словами, загибла переживала кризовий період, так як хотіла повернутися в Україну.

В Італії 56-річна українка випала з вікна будинку Сorriere del Veneto

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Туреччині у власному будинку знайшли мертвою 25-річну громадянку України Христину Новицьку. На голові в дівчини був поліетиленовий пакет, а руки – скуті за спиною в наручниках.