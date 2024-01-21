В Италии разрешили 'зиговать', если это не угрожает общественному порядку – CNN

Верховный суд Италии постановил, что фашистские приветствия законны на митингах, если они не угрожают общественному порядку или не направлены на возрождение запрещенной в стране фашистской партии. Несколько членов оппозиционных партий Италии и лидеры еврейской общины раскритиковали это решение и планируют выступить против него.

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Об этом сообщает телеканал CNN. Решение было принято почти через две недели после того, как в сети появилось видео, на котором более 150 мужчин "зигуют" в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 года двух членов крайне правой молодежной группы.

Вынося свое решение, суд распорядился провести второй апелляционный процесс в отношении восьми мужчин, осужденных за приветствие на мероприятии в Милане в 2016 году, посвященном убийству в 1975 году человека, принадлежащего к неофашистскому движению CasaPound. Их приговор, вынесенный в 2016 году, был оставлен в силе по первой апелляции.

"Решение кассационного суда устанавливает, что римское приветствие не является преступлением, если нет конкретной опасности реконструкции фашистской партии, как это предусмотрено статьей 5 Закона Шельба, или нет конкретных целей расовой дискриминации и насилия", – сказал адвокат двух подсудимых Доменико Ди Туллио.

Напомним, минюст страны-агрессора России создал так называемый "перечень нацистских организаций". Одновременно в РФ запретили использование украинской символики, связанной с такими организациями.

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