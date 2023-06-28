В Италии провели облаву на мафию: среди задержанных есть местные политики

Во вторник, 27 июня, в Италии произошла облава на местную мафию. Офицеры спецподразделения ROS, которые занимаются борьбой с преступными организациями и терроризмом, задержали 43 человека.

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Все они находятся под следствием в связи с деятельностью калабрийского мафиозного клана "Ндрангета". Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Все подозреваемые были задержаны в рамках досудебного расследования. Теперь их проверяют на причастность к ряду различных преступлений, включая участие в преступном объединении мафиозного типа и объединении, направленном на мошенничества, вымогательства и убийства.

Источники сообщают, что среди задержанных есть и местные политики. Некоторым из них уже предъявлены обвинения в "предвыборном политико-мафиозном обмене".

Считается, что "Ндрангета" стала самым мощным организованным преступным синдикатом Италии благодаря тому, что она контролирует значительную часть кокаина, поступающего в Европу. Ее влияние выходит и за пределы страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры мафиозной группировки "Польверино" из неаполитанской мафии предложили компенсацию в размере 150 тыс. евро семье Джулио Джаччо. Они ошибочно убили его более десяти лет назад, спутав свою жертву с другим человеком.

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