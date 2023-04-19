'Ошибочно' убили парня: в Италии члены мафии предлагают компенсацию семье погибшего

Лидеры мафиозной группировки "Польверино" из неаполитанской мафии предложили компенсацию в размере 150 тысяч евро семье Джулио Джаччо. Они ошибочно убили его более десяти лет назад, спутав его с другим человеком.

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Об этом сообщает издание Corriere della Sera. Мафиози переоделись в полицейскую форму и выследили Джаччо, которого ошибочно приняли за любовника сестры члена мафии.

В 2000 году члены клана "Польверино" решили отомстить мужчине, которого обвинили в том, что он состоял в интимных отношениях с сестрой одного из членов их клана.

Двое мафиози – Карло Наппи и Сальваторе Каммарота – решили приняться за исполнение мести. Они переоделись в полицейскую форму и выследили Джаччо, которого ошибочно приняли за любовника сестры члена мафии.

В 2000 году Карло Наппи и Сальваторе Каммарота приказали 26-летнему Джаччо пройти с ними для проверки документов, используя полицейскую форму для правдоподобности. После этого мужчина исчез, и о его судьбе не было известно ни полиции, ни его близким.

Однако, в 2015 году бывший член клана "Польверино" заявил, что Наппи и Каммарота убили Джаччо выстрелом в голову и растворили его тело в кислоте.

Перед началом судебного процесса по делу во вторник, мафиози предложили матери и братьям Джаччо компенсацию за убийство "по ошибке", состоящую из 30 тысяч евро наличными и 120 тысяч евро в виде недвижимости.

"Это был способ получить более мягкий приговор, чем пожизненное заключение, а также вероятную просьбу о сокращенном судебном разбирательстве", – отмечает Corriere della Sera, добавляя, что речь идет о максимальной компенсации, которую, по словам мафиози, они могут позволить.

Семья Джаччо отказалась от предложенной компенсации. Адвокат, выступая от их имени, заявил: "Жизнь Джулио не имеет цены, и через 23 года единственное, во что верит его семья, – это правосудие, которому они доверились".

Как сообщал OBOZREVATEL, Денаро, наряду с умершим в ноябре 2017 года Тото Рииной, считается формальным главой сицилийской мафии. По самым скромным оценкам, он убил не менее 50 человек.

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