В Италии откроется запись на вакцинацию: кого и когда будут прививать

В Ломбардии (Италия) с 8:00 пятницы, 2 апреля, люди в возрасте от 75 до 79 лет смогут забронировать вакцину против коронавируса на портале Poste Italiane. Прививать этих 450 тысяч человек начнут с 13 апреля.

Зарезервировать препарат можно будет на специальном сайте, в одном из почтовых отделений, через почтальона или позвонив по бесплатному номеру 800 894 545, пишет La Repubblica.

По словам Гвидо Бертолазо, консультанта по вакцинации в Ломбардии, если не будет задержек с препаратами, до 18 июля удастся привить всех жителей региона, включая тех, кто моложе 49 лет. Если же поставки задержатся, первую дозу вакцины должны получить все ломбардцы до 20 октября.

Вместе с тем, до 11 апреля планируют вакцинировать всех жителей Ломбардии старше 80 лет.

Таким образом, со 2 по 12 апреля вакцину будут бронировать ломбардцы от 75 до 79 лет, их хотят успеть вакцинировать с 13 до 26 апреля. С 15 апреля начнется резервирование доз для 546 тысяч человек в возрасте 70-74 лет. Их планируют привить до 8 или 12 мая.

Люди в возрасте от 60 до 69 лет смогут бронировать вакцину начиная с 22 апреля, а вакцинация продлится с 13 или 18 мая по 9 июня. Ломбардцы 50-59 лет будут регистрироваться для вакцинации с 15 мая, а получать прививки начнут с 10 июня.

Люди возрастом 49 лет и младше, а их более четырех миллионов, смогут забронировать вакцину с 13 июня и получить ее максимум до 20 октября. Для самой молодой категории ломбардцев сроки могут сдвигаться в случае наличия большого количества вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило об отсутствии оснований для отказа от применения вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca.