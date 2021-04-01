В Італії відкриється запис на вакцинацію: кого і коли будуть прищеплювати

У Ломбардії (Італія) з 8:00 п'ятниці, 2 квітня, люди віком від 75 до 79 років зможуть забронювати вакцину проти коронавірусу на порталі Poste Italiane. Щеплювати цих 450 тисяч осіб почнуть із 13 квітня.

Зарезервувати препарат можна буде на спеціальному сайті, в одному з поштових відділень, через листоношу або зателефонувавши на безплатний номер 800 894 545, пише La Repubblica.

За словами Гвідо Бертолазо, консультанта щодо вакцинації в Ломбардії, якщо не буде затримок із препаратами, до 18 липня вдасться прищепити всіх жителів регіону, включно з тими, хто молодший за 49 років. Якщо ж поставки затримаються, першу дозу вакцини мають отримати всі ломбардці до 20 жовтня.

Разом із тим, до 11 квітня планують вакцинувати всіх жителів Ломбардії старших за 80 років.

Так, із 2 до 12 квітня вакцину бронюватимуть ломбардці від 75 до 79 років, їх хочуть встигнути вакцинувати з 13 до 26 квітня. З 15 квітня розпочнеться резервування доз для 546 тисяч осіб віком 70-74 роки. Їх планують прищепити до 8 або 12 травня.

Люди віком від 60 до 69 років зможуть бронювати вакцину, починаючи з 22 квітня, а вакцинація триватиме з 13 або 18 травня до 9 червня. Ломбардці 50-59 років будуть реєструватися для вакцинації з 15 травня, а отримувати щеплення почнуть із 10 червня.

Люди віком 49 років і молодші, а їх понад чотири мільйони, зможуть забронювати вакцину з 13 червня і отримати її щонайпізніше до 20 жовтня. Для наймолодшої категорії ломбардців терміни можуть посунутися в разі наявності більшої кількості вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про відсутність підстав для відмови від застосування вакцини від COVID-19, розробленої компанією AstraZeneca.